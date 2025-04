Brasil lamenta tragédia com barco no Congo que deixou 33 mortos

Centenas de pessoas permanecem desaparecidas

Folhapress - 19 de abril de 2025

Palácio Itamaraty, em Brasília. (Foto: Divulgação/Governo Federal)

(FOLHAPRESS) – Centenas de pessoas permanecem desaparecidas em acidente que deixou 33 mortos na República Democrática do Congo, o Brasil lamenta a tragédia.

Governo brasileiro manifestou pesar pelas mortes no rio Congo. Em nota oficial, o Itamaraty expressou solidariedade às famílias das vítimas e ao governo congolês.

A embarcação HB Kongolo, que transportava cerca de 500 pessoas, pegou fogo e virou. O acidente aconteceu próximo à cidade de Mbandaka, no noroeste da República Democrática do Congo.

Acidentes de barco são comuns no Congo, onde embarcações antigas de madeira são o principal meio de transporte entre os vilarejos e, com frequência, são carregadas muito além de sua capacidade.

“Contamos 195 sobreviventes (22 queimados atendidos no hospital de Wangata), 33 mortos (29 já enterrados e quatro ainda no necrotério)”, declarou o prefeito de Mbandaka, Yves Balo.

O balanço anterior era muito mais elevado, com mais de 140 mortos, mas o prefeito disse que o número equivocado foi divulgado devido à “confusão” no local da tragédia.

Incêndio teria começado com fogareiro aceso por passageira. O incêndio começou na terça-feira em frente a Mbandaka, capital da província de Équateur, quando “uma mulher acendeu as brasas para cozinhar” na embarcação.

O combustível armazenado a bordo explodiu, causando pânico e mortes por afogamento e queimaduras.

Autoridades locais estimam que centenas ainda estejam desaparecidas. Parte dos sobreviventes foi levada a hospitais e abrigos improvisados.

Ausência de controle agrava o resgate. Falta de listas de passageiros dificulta a identificação de vítimas e desaparecidos.

“Na quarta-feira, foi encontrado um primeiro grupo de 131 cadáveres. Doze mais foram recuperados na quinta e sexta-feira. Vários estão carbonizados”, disse Joséphine-Pacifique Lokumo, uma deputada da República Nacional do Congo, em entrevista à AFP.

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do acidente com embarcação no rio Congo, que causou a morte de ao menos 148 pessoas próximo à cidade de Mbandaka, no noroeste da República Democrática do Congo.

O governo brasileiro manifesta solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo da República Democrática do Congo”, afirma o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.