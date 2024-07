Motorista de aplicativo em Anápolis é agredido por passageiro após não parar para comprar cerveja

Suspeito teria ameaçado a vítima diversas vezes, alegando até mesmo ser membro de uma facção criminosa

Thiago Alonso - 04 de julho de 2024

Residencial São José, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O que era para ser mais uma terça-feira (02) comum de trabalho para um motorista de aplicativo de Anápolis, teria acabado com um cliente o agredindo.

Segundo a vítima, o passageiro teria solicitado uma corrida, cujo destino final seria o Residencial São José, na região Oeste do município.

No entanto, durante a viagem, o homem teria pedido para que o condutor parasse para que ele comprasse cerveja. Contudo, o trabalhador teria negado, momento em que teria sido ameaçado pelo suspeito, que teria dito: “agora você terá que me deixar dentro do condomínio”.

Mesmo com a intimidação, o motorista teria se recusado a entrar, alegando que a rota seria finalizada na porta do residencial, conforme teria sido solicitado pelo aplicativo.

Assim, o cliente, que estaria apresentando claros sinais de embriaguez, teria agredido o condutor, arremessando uma caixa de som contra a cabeça dele.

Em seguida, o suspeito ainda teria saído do veículo e, por meio de gestos, teria ameaçado o trabalhador, indicando que estaria com uma arma debaixo da camisa.

Apesar disso, uma briga física teria se iniciado. No final, o passageiro teria fugido do local, mas fez ameaças dizendo que seria membro de uma facção criminosa.

Depois do ocorrido, o motorista registrou o caso em uma delegacia. Agora, o caso seguirá sob investigação das autoridades competentes.