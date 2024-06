Imagens mostram o que motorista de aplicativo fez com porteiro de condomínio

Uber se pronunciou afirmando que a conta do condutor foi suspensa enquanto aguarda pela apuração do caso

Magno Oliver - 16 de junho de 2024

O que era para ser um dia de trabalho tranquilo para um motorista de aplicativo, acabou se tornando um dia de muita fúria e nervosismo. Irritado com a central de um condomínio pela demora para abrir o portão, o condutor tomou uma atitude inusitada.

O caso foi registrado no Bairro Itaperi, em Fortaleza (CE), na última segunda-feira (10).

Motorista de app dá voadora e vandaliza portão de condomínio após reclamar de demora para abrir

Conforme mostram as gravações do circuito de câmeras de segurança do residencial, o motorista deixa o condomínio e retorna correndo para dar uma voadora no portão. Após a ação impulsiva, ele corre de volta para o carro.

“Ele entrou normal. Ajudou a retirar as coisas do carro. Aí na hora de sair se irritou com o porteiro por conta da demora de abrir o portão. Saiu, mas voltou e fez isso ai. Deixou todo mundo aqui, os moradores, assustados”, disse uma testemunha ao G1.

Entenda o motivo da atitude inusitada

Segundo depoimento de um morador do local, o motorista de aplicativo solicitou ao porteiro para descer e abrir o portão do condomínio para que ele pudesse passar.

O porteiro afirmou que não tinha necessidade de descer e que abriria da portaria. No entanto, por conta da “demora” na espera, o condutor acabou perdendo a paciência, esperou sair do condomínio para dar um chute no portão.

A plataforma da Uber foi informada a respeito do caso e afirmou que a conta do motorista parceiro foi suspensa enquanto aguarda pela apuração do ocorrido. A empresa lamentou o incidente inaceitável e reforçou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

