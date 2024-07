Núcleo, Kika’s Cake e Churraskitos recebem prêmio do Troféu Excelência

Com a entrega da premiação, representantes dos estabelecimentos puderam celebrar a vitória

Isabella Valverde - 04 de julho de 2024

Entrega do prêmio de melhor santinha para o Churraskitos. (Foto: Elvis Godoi/Portal 6)

Nesta quarta-feira (03), uma equipe do Portal 6 esteve presente nos estabelecimentos vencedores do Troféu Excelência, entregando em mãos o grande prêmio para os ganhadores das categorias: melhor cursinho pré-vestibular, confeitaria e jantinha.

Assim, representantes do Colégio Núcleo, Kika’s Cake e Churraskitos puderam celebrar a vitória.

Contentes com a premiação, os vencedores agradeceram o público pelos votos conquistados e todo o carinho recebido.

A premiação foi realizada em duas etapas distintas. Inicialmente, foi feita uma consulta pública, por meio de um formulário disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6. Depois, os três mais indicados em cada categoria foram para a fase de votação, de onde saíram os grandes vencedores.

O Troféu Excelência, idealizado pelo Portal 6, é um reconhecimento pelo trabalho excepcional realizado em Anápolis. Assim, é uma forma de agradecer pelo serviço notório prestado por estes trabalhadores.