Jovem é agredido com golpe de facão após confusão com moradora de rua, em Anápolis

Situação aconteceu na Vila Jaiara, região Norte da cidade, em uma avenida movimentada do bairro

Paulo Roberto Belém - 01 de abril de 2025

Uma confusão ocorrida na manhã desta terça-feira (1º), na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, terminou com uma mulher, de 48 anos, e um jovem, de 23 anos, feridos. Ela com uma paulada e ele com uma facada.

A situação teria começado quando a mulher, que é moradora de rua, teria se desentendido com a mãe do jovem e, portando uma tesoura, teria lhe ameaçado, mas não a ponto de feri-la, embora tenha quebrado o óculos dela.

Foi quando o jovem, ao saber do ocorrido, teria agredido a moradora de rua com a paulada, o que provocou a entrada dela em um açougue, subtraindo um facão do estabelecimento, ferindo o rapaz no braço.

Imagens que o Portal 6 teve acesso exibem a correria causada pela confusão na Avenida João Pinheiro. Depois que ambos foram feridos, cada um procurou atendimento médico.

Ela foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança e ele no Hospital Municipal Alfredo Abraão (HMAA), onde foram socorridos e medicados. No entanto, ambos optaram por não registrar denúncia sobre o ocorrido.

Mesmo assim, com a Polícia Militar (PM) sendo acionada, os militares procuraram a Polícia Civil (PC) para narrar o que ocorreu, entregando as armas que foram usadas na situação.

A corporação, então, informou que deve abrir um Verificação de Procedência de Informações (VPI), devendo ouvir os envolvidos para confirmar o desejo de representação ou não.

