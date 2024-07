⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

Conteúdos podem infringir algumas regras e alguns ainda estão fora de moda

Gabriella Pinheiro - 05 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest/Canal K)

Embora o WhatsApp nos dê uma certa liberdade, nem tudo o que pensamos ou queremos deve ser colocado lá. Um exemplo são as frases publicadas no Status do WhatsApp.

Isso porque esses conteúdos podem infringir algumas regras da plataforma, fazendo com que a sua conta seja banida de vez, ou podem estar um pouco fora de moda.

1. “Alguém on?”

Bastante popular principalmente por aqueles que estão atrás de alguém para conversar, essa frase está ‘fora de moda’ e pode fazer com que você pareça brega ao postá-la.

Então, evite-a!

2. “Estou área”

Outra frase bastante cafona, mas que muitos ainda insistem em divulgá-la, é essa. Ela tende a não ser muito apreciada pelos mensageiros e pode fazer com que você fique mal na roda.

3. Frases de bom dia

Sim, as típicas mensagens de bom dia são mais uma das coisas que você deve evitar ao máximo. Isso porque elas são mais uma das coisas que podem causar uma impressão meio brega na plataforma.

4. Frases com link

Dificilmente, um link é clicado por um usuário no WhatsApp. Na verdade, muito pelo contrário, esse recurso pode fazer com que o outro o selecione acidentalmente e acabe sendo levado para outra aba, deixando o navegador e se estressando com você.

5. Frases que incitam ódio

Outra dica é evitar colocar frases que estejam incitando discursos de ódios. Além de causar uma grande discussão entre usuários, essa prática também pode causar o cancelamento da sua conta.

6. Conteúdos que incitam violência

Por fim, evite a todo custo postar quaisquer conteúdos relacionados ao ódio e violência. Isso porque, além de ofensivos, eles infringem a lei e também as diretrizes da plataforma. Portanto, cuidado!

