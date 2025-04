Funcionário de supermercado toma atitude após receber apenas 50 centavos de aumento

"Estamos recebendo moedas que você encontra embaixo do carro!", disse

Anna Júlia Steckelberg - 12 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/TikTok)

Um funcionário da rede americana Target, identificado como Ace (@_motionace no TikTok), viralizou nas redes sociais após revelar o generoso reajuste que recebeu depois de um ano inteiro de trabalho duro: 50 centavos. Não, não estamos brincando.

No vídeo publicado nas redes sociais, Ace aparece cumprindo suas funções no supermercado, entre prateleiras e carrinhos, mas a indignação fala mais alto do que o som ambiente da loja. Em tom bem-humorado, mas claramente frustrado, ele narra:

“Já estamos recebendo trocados. Estamos recebendo trocados soltos. Estamos recebendo moedas que você encontra embaixo do seu carro — tipo, meu Deus, 10 centavos.”

A indignação do trabalhador foi além. Segundo ele, uma colega pediu demissão depois de ganhar um aumento ainda mais simbólico: 5 centavos. E Ace, solidário com a revolta da amiga, já anunciou seu próximo destino:

“Garota, estou bem atrás de você. De fato, aqui vou eu. LinkedIn, aqui vou eu.”

A publicação já soma mais de 52 mil visualizações e quase 8 mil curtidas — e, como era de se esperar, os comentários viraram um verdadeiro confessionário de aumentos ridículos.

Um internauta brincou:

“Vocês têm US$ 0,50? O meu foi US$ 0,10.”

Outro mandou aquela resposta:

“O meu custou apenas US$ 0,45 centavos… E meu gerente falou: ‘Isso é tão bom, garota!’”

Enquanto isso, no mundo real, os trabalhadores seguem enfrentando a difícil equação entre esforço e reconhecimento. Embora não tenha sido confirmado se o reajuste de Ace é por hora (o que é comum nos EUA), o que ficou claro é o descompasso entre o que se espera de um funcionário e o que se oferece em retorno.

Mas pelo menos, se depender do bom humor do TikTok, o assunto virou piada — e, quem sabe, alerta.

