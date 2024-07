6 tatuagens que já estiveram na moda e parte das pessoas que fizeram sentem vergonha delas

Na época do auge, elas foram sucesso. Hoje em dia, não é mais bem assim

Magno Oliver - 05 de julho de 2024

(Foto: Reprodução)

A moda é um tipo de comportamento social que vai muito além de roupas, maquiagens, cortes de cabelo e até mesmo tatuagens.

Assim, de uns tempos para cá, fazer tatuagem virou uma prática crescente entre as pessoas. Só que como as preferências mudam, algumas acabam se arrependendo depois.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas tatuagens que foram sucesso em décadas passadas, mas hoje em dia as pessoas não se orgulham muito de terem feito.

1. Símbolo do infinito

Para começar a nossa lista, temos as clássicas tatuagens com o símbolo do infinito. O desenho era um só, mas as variações eram muitas.

Nomes de pessoas, datas, sequências numéricas. As pessoas inventavam de tudo na hora de personalizar e eternizar o famoso símbolo no corpo.

2. Símbolos japoneses

Essas tatuagens foram febre há algumas décadas, mas hoje não estão mais tão no gosto das pessoas como antes. A moda foi passando e novos gostos vieram.

3. Aspas entre os ombros

Sim, elas já fizeram muito sucesso há um tempo e depois caíram em desuso. Muita gente achava brega, enquanto outras gostavam bastante.

O efeito visual que causavam na imagem das pessoas que as tatuavam era muito impactante.

4. Listras pretas no braço

Até hoje ainda é possível encontrar alguns modelos delas por aí, mas a verdade é que elas caíram em desuso nos estúdios de tatuagem. Elas eram usadas no corpo como uma espécie de referência à cultura indígena.

5. Nome de entes queridos no antebraço ou braço

Sim, teve uma época que as pessoas costumavam homenagear, mães, pais, filhos e netos com tatuagens enormes no antebraço ou na parte de cima do braço.

6. Pimentinhas pelo corpo

Por fim, a tatuagem de pimentinha também esteve bastante presente no mundo das tatuagens. Ela ganhou espaço nos corpos de homens e mulheres, estando normalmente presente nos braços, nuca, ombros e pernas das pessoas.

