Morador de Anápolis ganha R$ 50 mil na Nota Fiscal Goiana; veja lista completa

Mais de 4,2 milhões de bilhetes foram gerados, sendo que apenas 158 sortudos foram sorteados

Thiago Alonso - 24 de abril de 2025

Notas de dinheiro. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Um morador de Anápolis foi o maior ganhador do sorteio número 101 do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG), divulgado nesta quinta-feira (24), pelo Governo de Goiás.

Aliton José Martins conseguiu o prêmio máximo do concurso, levando para casa a bolada de R$ 50 mil, seguido de outros três ganhadores de Goiânia, que ganharam R$ 10 mil cada.

Nesta edição, cerca de 4,2 milhões de bilhetes foram gerados, sendo que apenas 158 sortudos foram selecionados, garantindo valores de R$ 500, R$ 1 mil, R$ 5 mil e os demais de R$ 10 mil e R$ 50 mil.

Conforme divulgado pela NFG, o maior parte dos ganhadores foi de Goiânia, onde 58 felizardos conseguiram angariar pelo menos um pouco de dinheiro.

Anápolis foi a segunda cidade mais premiada, sendo 12 pessoas no total, enquanto em Aparecida de Goiânia, nove se deram bem. Outras cidades como Trindade, Luziânia, Rio Verde, e Itumbiara têm entre um e três ganhadores.

Confira a lista completa do sorteio número 101 do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG).

Como participar

Os sorteios ocorrem mensalmente, geralmente na última quinta-feira do mês. Para concorrer, basta realizar um cadastro único no site oficial. Após a inscrição, o consumidor deve solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras no varejo goiano para acumular bilhetes. Cada R$ 100 em compras gera um bilhete.

Além dos prêmios em dinheiro, os participantes podem obter até 10% de desconto no IPVA e indicar um time goiano para receber incentivos pelo programa Time Goiano do Coração.

