Jovem de Anápolis diz que encontrou algo mais valioso que R$ 1 milhão e anuncia fim de ciclo

No total, foram 577 dias da aventura que começou com a venda de jujubas

Samuel Leão - 05 de julho de 2024

Empresário Goiano encerra série “Do Zero ao Milão”. (Foto: @empresariogoiano)

O que era uma verdadeira “corrida do milhão”, iniciada pelo jovem de Anápolis, Matheus Araújo, de 22 anos, chegou ao fim, apesar do objetivo não ter sido concluído. Isso porque, em um vídeo publicado nas redes sociais, o sonhador deixou claro que o foco agora é outro.

Criador da série “Do zero ao milhão”, na qual retratava o dia-a-dia de vendas pelas ruas de Anápolis, entre outros empreendimentos, o rapaz alcançou rapidamente a marca de 129 mil seguidores.

Apesar do sucesso nas redes, ele revelou que se sentiu desconectado com a própria verdade. Assim, resolveu deixar de lado o sonho ambicioso do milhão, mas sem parar com os empreendimentos e conteúdos que produz.

“Nessa correria, intensamente atrás do milhão, acaba que fiquei desanimado. Eu queria mostrar para vocês que um cara, do nada, consegue fazer muito. Hoje fico muito feliz que consegui fazer muito”, explicou.

Matheus cultiva uma rotina de estudos, orações, visitas à igreja, vendas em sinaleiros e outros trabalhos esporádicos. A perseguição do sonho de se tornar um milionário, segundo ele, teria consumido alguns atributos positivos, o atrapalhando em outras áreas da vida.

“Ao decorrer do tempo eu acabei perdendo minha essência, parei de ajudar as pessoas e acabei focando em mim, em dinheiro e nessas coisas. Eu não gosto disso, eu nunca gostei. Agora eu vou continuar sendo luz no meio da escuridão”, concluiu.

O jovem reforçou que, apesar do jargão que o fez “estourar” ter sido abolido, as atividades que ele desempenha e publica, assim como as dicas de empreendimento, ainda serão registradas e compartilhadas com os seguidores. Portanto, a meta agora é ajudar o próximo e continuar trabalhando, só que sem contabilizar quanto falta para a antiga meta.

Trajetória

A série “Do zero ao milhão” teve início no dia 11 de novembro de 2022 e, desde então, foram cerca de 230 vídeos publicados. A cada vídeo, Matheus atualizava a contagem e mostrava a rotina do dia.

No total, foram 577 dias, aproximadamente de 1 ano e 7 meses de aventura, que começou com a venda de jujubas. Ao longo do tempo, vendeu balas de coco, copos de café, salgados e até passou a fazer gesso 3D. Em dado momento, o empreendedor chegou a afirmar ter conseguido R$ 70 mil de faturamento, o que totalizava cerca de R$ 3.600 por mês trabalhado.