Jovem de Anápolis que quer se tornar milionário vai às ruas em busca do sonho e conquista a internet

Quem já passou pelo viaduto próximo à Prefeitura, na Avenida Brasil, pode ter percebido um jovem, em roupas bastante elegantes ao estilo Peaky Blinders. Para Matheus Araujo, não é diferente. O rapaz, de 21 anos, deu início ao projeto do zero ao milhão, no qual compartilha nas redes sociais a trajetória da venda de balas e doces na cidade.

O vídeo mais assistido do jovem no TikTok já bate mais de 125 mil visualizações e os conteúdos, postados quase que diariamente, mostram a rotina dele.

Desde o momento que sai de casa, faça chuva ou faça Sol, Matheus permanece de bom humor e vai até portas de colégios e sinaleiros para vender os produtos.

O “desafio” começou no dia 18 de novembro do ano passado e, apesar de vários percalços enfrentados pelo caminho, como contas e produtos para venda, o rapaz não tem a menor intenção de desistir.

Ao Portal 6, Matheus revelou que a principal razão por ter começado a gravar a rotina que vivia foi para inspirar os outros. Sempre orando e com muita humildade, passa nos vídeos a mensagem de que com muito esforço é possível realizar os sonhos.

“Eu criei esse conteúdo mais para as outras pessoas, porque essa correria que você vê nos vídeos eu já faço na minha vida faz tempo. Eu mostro bem nitidamente isso para poder inspirar os outros”, afirmou.

O que começou com apenas jujubas e paçocas, se transformou em um comércio de brigadeiros e quitutes embaladas e personalizadas. No último vídeo postado nesta terça (28), o rapaz revelou já ter acumulado R$ 603.

Com muita simpatia, um dos maiores diferenciais do serviço de Matheus é justamente a educação com a qual aborda os motoristas. Além de parecer funcionar muito bem como uma estratégia de marketing, o garoto ainda arranca sorrisos de quem passa na rua e diverte os internautas.

“Esse cara é a pessoa mais confiante que eu já vi, independente do que aconteça eu sempre te vejo com um sorriso”, escreveu um. “Já te encontrei na rua até quando chovia, você é muito trabalhador cara, parabéns”, declarou outro.