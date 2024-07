Meteorologista explica se haverá frio mais intenso ao longo do mês de julho em Goiás

Ao Portal 6, Elizabete Alves Ferreira, coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), indicou o que goianos podem esperar nas próximas semanas

Thiago Alonso - 05 de julho de 2024

Final de tarde frio no Jardim Goiás, em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/ Portal 6).

O mês de julho é conhecido pelos goianos como um dos mais frios do ano, logo antes do forte calor que vem a partir de agosto. No entanto, para quem esperava temperaturas mais baixas para o decorrer das próximas semanas, o prognóstico não é muito positivo.

Isso porque, conforme a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em Goiás, Elizabete Alves Ferreira, os termômetros ainda devem registrar índices mais amenos, mas longe do característico frio da época.

Conforme a profissional, a previsão é que as mínimas transitem entre 13 °C e 15 °C durante o período inicial do dia, enquanto durante a tarde os termômetros chegam à marca de até 32 °C.

“Nos próximos dias [as temperaturas] não vão ser tão baixas, mas é em torno de 15 °C, o que para a gente [em Goiás] é frio, né, e deve continuar essas condições”, explicou a meteorologista.

A umidade relativa do ar, por sua vez, também deve permanecer baixa em todo o estado, com índices variando entre 17% em Goiânia, enquanto outras regiões do estado podem atingir até 30%, número ainda considerado preocupante.

Além disso, Elizabete adiantou que Goiás será impactado por uma massa de ar frio ainda neste fim de semana, sentida principalmente na faixa ao Sul do estado.

Nessas localidades, a previsão é de tempo seco e temperaturas baixas, com termômetros atingindo até os 11 °C, como em Jataí, no Sudoeste goiano.