Muitas pessoas com ar-condicionado em casa não sabem o significado dessas 3 palavras

Quase ninguém conhece as funções por trás de cada uma dessas "palavras estranhas"

Ruan Monyel - 30 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/BraSClima)

Nos dias mais quentes do ano, se refrescar é essencial, principalmente para promover o conforto e o bem-estar, mas mesmo com ar-condicionado em casa, muitos desconhecem suas funções.

É surpreendente o número de pessoas que não sabem o significado de três palavras que estão presentes nos controles deste equipamento comum.

Embora sejam termos frequentemente presentes nos modelos mais modernos, nem todos sabem as funções por trás de cada uma dessas “palavras estranhas”, mas fique calmo! Nós temos as respostas.

Muitas pessoas com ar-condicionado em casa não sabem o significado dessas 3 palavras

Com o clima atual, o sonho de consumo de todo brasileiro é ter um ar-condicionado em casa, porém, muitos que o possuem, não exploram 100% da funcionalidade do eletrodoméstico.

Alguns termos presentes no controle, para muitos são apenas coisas aleatórias, mas eles escondem funções importantes, que vão do resfriamento, até a purificação do ar. Essas três palavras são: “fan”, “dry” e “purify”.

O modo “fan”, basicamente é o ventilador, geralmente representado pelo símbolo de uma hélice, ele faz com que o equipamento ventile e circule o ar em um ambiente, sem que esfrie.

Sendo uma boa opção para a economia de energia nos dias com temperaturas um pouco mais amenas.

Já a função “dry” é basicamente desumidificar o ambiente sem alterar a temperatura, sendo ideal para regiões muito úmidas ou fortes períodos de chuva, diminuindo a proliferação de bactérias.

O modo “purify”, presente em modelos mais modernos, faz a purificação do ar através da filtragem de fungos, ácaros e bactérias no ar, prevenindo doenças respiratórias e sendo perfeito para quem preza pela qualidade.

Em todo caso, faça a manutenção correta do equipamento e use de maneira consciente e segura, afinal, ele é o melhor aliado contra o calor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!