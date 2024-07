“Meu Malvado Favorito 4” já está em cartaz nos cinemas de Anápolis; confira a programação

O filme é a aposta para a primeira semana de férias e promete movimentar as salas da cidade

Ruan Monyel - 05 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Universal Pictures)

A aguardada pausa do período escolar finalmente chegou, e um dos programas preferidos da garotada é ir ao cinema, que, em comemoração ao mês de férias, está com uma programação diversificada e com estreias que vão agradar os pequenos.

A criançada anapolina já pode comemorar o retorno do vilão mais amado das animações: Gru e seus Minions estão de volta às telonas em um novo capítulo da franquia, repleto de diversão, risadas e aventuras emocionantes.

Em “Meu Malvado Favorito 4”, o senhor Gru, que agora é agente da Liga Antivilões, sente o peso da paternidade e divide seu tempo entre a família e as perigosas aventuras combatendo o mal.

Acontece que uma nova vilã surge e passa a ameaçar a família de Gru, que prefere ir para outra cidade enquanto incentivam o ex-vilão a largar as aventuras em que acaba se envolvendo.

Com uma história envolvente e os clássicos personagens cativantes, o filme promete divertir todas as idades. Confira o trailer:

Ainda no clima de férias, o aclamado “Divertida Mente 2”, que recentemente ultrapassou 1 bilhão de dólares em bilheterias, segue com sessões abertas e vem emocionando o público.

Para quem prefere fortes doses de tensão, a ficção “Um Lugar Silencioso: Dia Um”, um spin-off da aclamada franquia de suspense, está em cartaz e garante bons momentos de adrenalina com uma história completamente nova.

Já a ação fica por conta de “Bad Boys: Até o Fim”, que marca o retorno da dupla de detetives mais atrapalhada do cinema, além de entregar cenas eletrizantes com fortes cargas de humor.

Lembrando que a pré-venda para o filme “Deadpool & Wolverine”, que estreia dia 24 de julho, já está aberta. Corra e garanta seus ingressos.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!