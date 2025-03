“Uber corre pó” é preso por coordenar motoristas de app para entrega de drogas em Anápolis

Grupos especiais de Investigações Criminais (Geic) e de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Anápolis atuaram em Curitiba nesta quarta-feira (26)

Paulo Roberto Belém - 26 de março de 2025

Mandados foram cumpridos em Curitiba, estado do Paraná ((Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou no estado do Paraná, nesta quarta-feira (26), a Operação Delivery, que desmantelou uma organização criminosa sob a suspeita de tráfico de drogas em Anápolis e região.

Segundo a corporação, eram utilizadas plataformas digitais para comercialização ilícita de entorpecentes, sendo que os criminosos denominavam a entrega de “Uber Corre Pó”, indicando a entrega facilitada.

Até agora, o Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) e o Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Anápolis cumpriram dois mandados de busca e apreensão, um de prisão temporária e uma ordem de sequestro de bens no valor de R$ 2 milhões em Curitiba, capital paranaense.

Investigações

As apurações tiveram início a partir de uma denúncia da plataforma UOL, repassada ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Estado de Goiás, que, por sua vez, encaminharam as informações às autoridades policiais.

O alvo da operação utilizava o chat da UOL, além das redes sociais Facebook, Instagram e o aplicativo de mensagens WhatsApp, onde atuava sob o perfil de usuário com o nome sugestivo da entrega.

Após estabelecer contato com os compradores por meio dessas plataformas, o investigado realizava a venda das drogas mediante pagamentos via Pix e transferência bancária.

Entrega

Além disso, o suspeito coordenava uma rede de motoristas de aplicativos em Anápolis e em outras cidades do estado de Goiás, os quais eram responsáveis pela entrega presencial dos entorpecentes.

A polícia disse que vai seguir aprofundando as investigações para identificar outros envolvidos na organização criminosa e coibir a utilização de plataformas digitais para práticas ilícitas.

