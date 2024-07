Kroos escreve carta de despedida da seleção alemã e pede perdão a Pedri

Jogo contra Espanha foi o último de sua carreira como profissional

Folhapress - 06 de julho de 2024

(Foto: Captura/ Youtube/ Optus Sport)

A eliminação da Alemanha na Eurocopa para a Espanha foi o último jogo de futebol do meia Tony Kroos. Neste sábado (6), o mais novo aposentado publicou uma carta de despedida nas redes sociais, junto de um pedido de desculpa para o espanhol Pedri.

Na carta, Tony Kroos fala sobre seu retorno à seleção no ano passado, após um hiato. Ele ainda pede que os torcedores sigam apoiando a seleção da Alemanha.

Kroos também aproveitou para se desculpar com Pedri. Logo no começo da partida entre Alemanha e Espanha, ele machucou o jovem meia espanhol, que sofreu uma lesão no joelho e não deve mais jogar na Eurocopa 2024.