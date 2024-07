Militar da reserva é preso na Grande Goiânia após socar olho da namorada e alegar legítima defesa: “não tinha intenção”

Vítima apresentava uma lesão no rosto, que estava muito inchado e apresentando coloração arroxeada

Davi Galvão - 06 de julho de 2024

Militar da Reserva foi preso em flagrante. (Foto: Reprodução)

Uma equipe da Polícia Militar (PM), que estava em patrulha pelo município de Trindade, na madrugada deste sábado (06), foi alertada pela população que uma mulher estaria sendo agredida no interior de um veículo, logo atrás do cemitério municipal.

Os policiais então foram até o local indicado e conseguiram abordaram os ocupantes do veículo. Ao analisarem os documentos do suspeito, de 52 anos, as autoridades constataram que o mesmo estava registrado como Policial Militar da Reserva Remunerada.

Além disso, a vítima, de 42 anos, estava com uma lesão no olho direito, que estava muito inchado e apresentando coloração arroxeada.

Em depoimento, o agressor confessou que havia agredido a companheira, mas apenas para revidar um tapa. Ainda, nas palavras dele, tal ação teria sido instintiva e que ele não tinha tido intenção de causar nenhum ferimento.

Diante dos fatos, os agentes encaminharam ambas as partes para confecção de relatório médico e, posteriormente, para a Central de Flagrantes. O suspeito foi preso.

O caso segue sendo investigado e a Corregedoria da PM foi informada sobre o ocorrido.