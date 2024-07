Descubra como aproveitar o melhor de Pirenópolis em menos de 24h e gastando pouco

Conhecida como uma das principais cidades quanto o assunto é turismo em Goiás, esse destino te espera com uma programação espetacular durante o dia

Thiago Alonso - 07 de julho de 2024

Pirenópolis, em Goiás. (Foto: Divulgação)

Considerada uma das principais cidades de Goiás quando o assunto é turismo, Pirenópolis possui diversas opções para quem quer desfrutar do melhor desse destino apaixonante.

No entanto, para quem tem pouco tempo, é importante planejar muito bem como aproveitar as tão corridas 24h do dia, mas sempre desfrutando de cada detalhe desse município acolhedor.

Sendo assim, o Portal 6 preparou um pequeno roteiro para quem vai passar o dia no município – e o melhor, sem gastar muito. Confira:

Manhã

Para começar o dia, uma visita pela Fazenda Vagafogo pode agradar os mais diversos perfis, desde os mais aventureiros, com as trilhas da propriedade, até mesmo quem optar por um café da manhã caprichado. Na localidade são disponibilizados pacotes de passeios em meio à mata, além de day uses e brunchs.

Além das atividades ao ar livre, o local oferece uma experiência gastronômica única, com produtos artesanais. É o lugar perfeito para começar o dia com tranquilidade, apreciando a natureza e a culinária local.

Almoço

Seguindo o planejamento, uma das principais recomendações quando se trata de almoço é o Restaurante “Dona Cida”, que fica na região Central do município. O estabelecimento é um dos mais tradicionais de Pirenópolis e conta com uma arquitetura e decoração rústicas, ideal para quem quer ‘turistar’ à rigor.

Ainda por ali, é possível caminhar pelos pontos turísticos da cidade, conhecendo mais de perto o melhor que esse pedacinho charmoso tem a proporcionar, como as igrejas Nossa Senhora do Rosário e Nosso Senhor do Bonfim.

Tarde

Já quem procura experimentar o melhor da gastronomia regional, o Ana Churros, na Rua do Lazer, conta com iguarias deliciosas, além de crepes, açaís e tapiocas. Para os adeptos de uma boa gelada, a Cervejaria Santa Dica, no Setor Central, apresenta uma variedade de cervejas artesanais, todas de produção própria.

Mas se o que está procurando é um ambiente agradável com uma fusão de arte e gastronomia, o Paço do Rosário, em frente à Igreja Matriz, entrega conteúdos de paisagismo, além de ser uma boa escolha para quem quiser tomar um chopp.

No findar do dia, o Morro dos Pireneus, um dos carros-chefes de Pirenópolis, te entregará um pôr-do-sol de tirar o fôlego, com uma vista impressionante e o melhor que a natureza pode oferecer.

Noite

Por fim, durante o jantar, a pizzaria Boca do Forno possui uma das melhores versões desta iguaria italiana, com um toque especial que só a cidade mais turística de Goiás pode oferecer. A variedade de sabores e a qualidade dos ingredientes garantem uma experiência gastronômica inesquecível.

Além de, é claro, proporcionar um espaço aconchegante a céu aberto, o ambiente acolhedor e o serviço atencioso tornam o restaurante, conhecido como um dos mais tradicionais da região, uma opção e tanto para encerrar o dia em grande estilo.