Cidade goiana se destaca nacionalmente em turismo de ‘bem-estar’

Propostas que promovam a saúde física, mental e espiritual dos visitantes passam a ser as mais buscadas

Samuel Leão - 30 de junho de 2024

Sítio em Pirenópolis (Foto: Divulgação)

Entre as tendências modernas que se destacam no universo do turismo, a busca pelo “turismo wellness” ou turismo de bem-estar surge como uma das mais consolidadas, especialmente após a pandemia. Em Goiás, uma cidade histórica oferece diversos atrativos nessa direção.

Propostas que promovem a saúde física, mental e espiritual dos visitantes estão entre as mais procuradas. Em Pirenópolis, variadas opções terapêuticas, o contato com a natureza e a atmosfera cultural e esotérica contribuem para esse objetivo.

Atraindo turistas de diversas partes do país, alguns procuram momentos de relaxamento e autocuidado, enquanto outros buscam a saúde por meio de atividades físicas, como trilhas em pleno cerrado.

O Instituto Global de Bem-Estar mediu, pela primeira vez, a procura por esse tipo de turismo em 2013, já identificando a tendência. Desde então, o segmento cresceu, com uma previsão de movimentar 1,1 trilhão de dólares em 2025.

Outra avaliação feita pelo instituto revela que esse tipo de turista gasta, em média, 35% mais que um típico turista, especialmente no caso de estrangeiros.

Uma pesquisa recente, chamada “Perfil de Motivação do Turista que Visita Pirenópolis”, realizada entre 2023 e 2024 pela Secretaria de Turismo de Pirenópolis, mostrou que o “turismo wellness” foi procurado por 45% dos visitantes do município.

Com um aumento na procura por casas de temporada, que, segundo o Grupo Decolar, chegou a 43% na cidade, a retomada do turismo veio acompanhada dessa mudança no perfil de consumo.

O Observatório do Turismo, que integra a Agência Goiana de Turismo e Lazer (Agetur), realizou o Censo de Hotelaria entre 2018 e 2019, constatando que, entre os 454 empreendimentos que oferecem hospedagem em Pirenópolis, cerca de 37,4% são casas de temporada, a segunda forma de hospedagem mais procurada pelos turistas