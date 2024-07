Forma simples e rápida de recuperar o ferro de passar roupa (tira toda a crosta preta em segundos)

Utilizando um método nada convencional, seu equipamento vai ficar como novo

Ruan Monyel - 07 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@stefannyespindola_

Recuperar o ferro de passar roupa pode parecer uma tarefa árdua e que exige muito esforço, principalmente quando ele está com uma crosta preta.

Porém, com um truque simples, utilizando um método nada convencional, o eletrodoméstico volta a funcionar perfeitamente, além de ter o brilho de antes.

E o melhor de tudo, você não vai precisar esfregar nada. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba como realizar a limpeza do equipamento.

Uma coisa é fato, passar roupas é uma das atividades domésticas mais trabalhosas e demoradas, ainda mais quando o ferro não está bom.

Com o uso constante, é comum que manchas de queimado apareçam na base do eletrodoméstico, e com o tempo, elas se tornam crostas difíceis de remover.

Ao menos é isso que a maioria das pessoas pensa, mas existe um truque para recuperar o ferro de passar sem grandes esforços.

A dica, compartilhada através de um perfil no Instagram (@stefannyespindola), usa apenas um comprimido e promete um incrível resultado.

Basicamente, pegue um comprimido de paracetamol, e com a ajuda de uma pinça, esfregue-o na crosta enquanto o ferro estiver ligado.

O calor irá derreter o remédio e remover a sujeira, por fim, passe um pano para tirar o excesso e repita o processo caso necessário.

Genial, não é mesmo? Ao reproduzir em casa, tenha cuidado para não se queimar. Recuperar o ferro de passar roupa nunca foi tão fácil. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stefanny Espindola (@stefannyespindola)

