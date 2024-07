Caiado anuncia quando Daniel Vilela vai assumir Governo de Goiás

Governador é pré-candidato à Presidência da República em 2026

Pedro Hara - 08 de julho de 2024

Ronaldo Caiado e Daniel Vilela. (Foto: Divulgação)

Ronaldo Caiado (UB) anunciou que o vice-governador, Daniel Vilela (MDB), assumirá o Governo de Goiás em março de 2026. A informação foi dada durante coletiva na manhã desta segunda-feira (08).

Apesar de estar no comando do Executivo estadual, Caiado já se colocou diversas vezes como pré-candidato à Presidência da República, em 2026. Ele continua em busca do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ainda segundo a Lei Eleitoral, o governador não poderia concorrer a um terceiro mandato de maneira consecutiva.