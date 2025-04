Acusações feitas em aplicativo geram crise de confiança em condomínio de luxo de Anápolis

Residencial é chamado de "obra-prima da enganação", e a pessoa que escreve diz que "hoje convivemos com traficantes, estelionatários, abusadores e agentes públicos corrompidos"

Samuel Leão - 23 de abril de 2025

Fachada do Condomínio Grand Trianon. (Foto: Juliane/Google)

Uma acusação feita contra Sérgio Neves, síndico do condomínio Grand Trianon, o maior em número de moradores de Anápolis, gerou uma crise interna e de confiança na unidade.

Rápidas apurou que, na última quinta-feira (17), uma mensagem com duras acusações à gestão dele foi publicada no aplicativo Green Acesso, chegando a todos os moradores.

No texto, o residencial é chamado de “obra-prima da enganação” e a pessoa que escreve diz que “hoje convivemos com traficantes, estelionatários, abusadores e agentes públicos corrompidos”.

Muito bem escrita, porém sem apresentar provas, a publicação é taxativa ao apontar uma possível ilusão contra o gestor, que está há poucos meses no cargo após a renúncia do antecessor que renunciou ao cargo alegando esgotamento mental.

“Mentiram para nós. Estamos cercados por um ninho de víboras, e quem deveria proteger nossos interesses age como uma delas”, começa.

A partir daí, as acusações ficam ainda mais sérias.

Discórdia, intriga e acusações de corrupção contra síndico e nova empresa de segurança

Ainda não se sabe quem é o autor, uma vez que os gestores do Green Acesso não responderam a nenhum contato feito pela coluna.

Rápidas também não encontrou ninguém na sede da empresa, que estranhamente estava fechada em pleno horário comercial.

A coluna quis saber quem foi o “hacker” que invadiu o aplicativo e conseguiu usar o perfil administrador para escrever a peça acusatória com as ilações terríveis e preocupantes. Porém, a Green Acesso segue em silêncio e destoa da agilidade que teve ao retirar as ilações do ar e redigir uma estranha nota em defesa do síndico Sérgio.

Reação dos moradores e nota estranha da Green Acesso gerou ainda mais desconfiança

Rápidas também teve acesso às reações emitidas pelos condôminos nos grupos de WhatsApp. A maioria reprovou a atitude, prevendo que o residencial voltaria a figurar em manchetes de jornal por conta do novo escândalo.

Pouco tempo depois, em grupo de WhatsApp que reúne a maioria dos moradores do Gran Trianon, uma nota ainda mais estranha, com o timbre da Green Acesso e não do condomínio, foi publicada tentando esclarecer o ocorrido. Porém, como não foi redigida pelo condomínio, gerou ainda mais incerteza e desconfiança.

Nota do síndico Sérgio Neves foi breve e pouco esclarecedora. Ele promete providências

Rápidas fez questionamentos ao síndico Sérgio Neves.

“Por que a Green Acesso foi quem esclareceu o caso, e não o condomínio?”

“Por que o condomínio utilizou a nota da Green para publicar nos grupos e, se o aplicativo é frágil, por que o condomínio ainda mantém contato com a Green Acesso?”

Sérgio também foi indagado se as denúncias de corrupção são procedentes; se o responsável pela ação foi identificado e se a situação foi registrada na polícia ou Justiça.

O gestor relatou, brevemente, que precisa consultar o conselho do condomínio administrativo do jurídico. No entanto, emitiu a seguinte nota.

Posso adiantar que todas essas insinuações que foram colocadas são inverídicas e caluniosas com o intuito de difamar o condomínio, os moradores, administração e o síndico.

Informo ainda que estão sendo tomadas as providências cabíveis para esclarecimento e todas as ações nas esferas civil e criminal também serão tomadas para esclarecimento e manutenção da reputação do condomínio.

Goiânia terá a Marcha para Jesus 2025 em maio

No dia 1º de maio, a capital goiana irá receber um dos maiores eventos religiosos do Brasil – a Marcha para Jesus 2025.

Com a concentração se iniciando na Praça do Avião às 14h, e partindo até a Praça Cívica, deve reunir várias das principais igrejas evangélicas da cidade e ainda terá shows de nomes renomados da música gospel, como Aline Barros e Isadora Pompeo.

Transmissão da final entre Goiás e Paysandu em canal

Não só a TV Cultura, mas agora também a TV Brasil Central (TBC) irá transmitir a final da Copa verde, entre Goiás e Paysandu, pelo canal do Youtube.

A parceria foi firmada entre as emissoras e facilitará o acesso dos fãs à disputa que, até o momento, já vendeu mais de 25 mil ingressos.

Nas redes sociais, o clube afirma que o estádio Serra Dourada vai lotar.

Pesquisa de pós-doutorado aponta aumento gradual da temperatura em Anápolis

Levantamento que inclui Anápolis e alguns distritos vizinhos apontou um aumento médio anual entre 0,3 °C e 0,5 °C na temperatura da região a cada ano, revelando uma média de 21,3 °C na década de 1980 contra uma média entre 23 °C e 24 °C na década de 2020.

Realizada por Eduardo Argolo, climatologista da UniEVANGÉLICA, a pesquisa faz parte do pós-doutorado do docente e se aproxima de confirmar uma máxima dita pelos mais velhos da cidade: “no meu tempo aqui era mais frio”.

Agenda de Roberto Naves no interior mira cidade natal, Porangatu

Após alcançar uma rejeição robusta em Anápolis, Roberto Naves (Republicanos) aguarda a próxima eleição para voltar à ativa e conseguir novamente algum cargo.

Possivelmente mirando alguma das cadeiras para deputado, estadual ou federal, o ex-prefeito aposta em compartilhar a participação em campeonatos de pôquer e as idas à cidade natal, Porangatu, que tem 45 mil habitantes e poderia reconstruir alguma base de eleitores.

Nota 10

Para Diretoria de Meio Ambiente de Anápolis, que segue realizando a campanha Abril Laranja, buscando conscientizar contra a crueldade e os maus-tratos aos animais.

Nota Zero



Para Empresa Green Acesso, responsável pela gestão de aplicativos de vários condomínios residenciais. A ausência de funcionários na sede do app também deixou a impressão de empresa fantasma.