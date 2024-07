Jovem tem parada cardíaca e morre após ver homem ser assassinado a tiros em distribuidora

Vítimas chegaram a receber atendimento médico, mas não resistiram

Davi Galvão - 08 de julho de 2024

Atentado foi filmado pelas câmeras de segurança do local. (Foto: Reprodução)

A jovem Kamylle Queiroz, de 18 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória ao presenciar uma execução a tiros de um homem em uma distribuidora de bebidas em Quirinópolis, que fica na região Sudoeste de Goiás, na noite de domingo (07).

Conforme registrado nas câmeras de segurança do local, por volta das 18h, o estabelecimento estava com alguns clientes, dentre eles, a vítima fatal, Ênio Emerenciano da Silva, de 29 anos, que chega a notar uma atividade suspeita do lado de fora e, por isso, decidiu entrar no comércio.

Apesar disso, um homem, utilizando um capacete, adentrou no estabelecimento e disparou contra ele. No processo, o suposto autor esbarra em Kamylle, que se assusta.

Ainda é possível ver que Ênio tenta fugir, mas cai ao chão, com o suspeito ainda efetuando outros cinco tiros na vítima, que não consegue se levantar. Logo depois, o suspeito então sai rapidamente da distribuidora. A motivação para o crime não foi revelada.

As autoridades foram acionadas e compareceram ao local, com o Corpo de Bombeiros efetuando os primeiros socorros e conduzindo o jovem até pronto socorro do Hospital Municipal, onde foi constatado o óbito.

Kamylle também foi levada até a unidade de saúde, com parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços, a vítima não resistiu e teve óbito confirmado.

Investigação

Familiares de Ênio informaram às autoridades que, na noite de sábado (06), um indivíduo foi até a casa da família, onde efetuou um disparo e ameaçou a vida do jovem.

Após isso, eles também relataram que alguns veículos passaram a dar voltas pela quadra.

Os suspeitos ainda não foram localizados e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).