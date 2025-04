Motoristas de aplicativo de Goiânia ganham canal exclusivo com a PM; veja como funciona

Ferramenta vem para auxiliar na segurança dos prestadores de serviço, que estão expostos todos os dias transportando pessoas

Paulo Roberto Belém - 18 de abril de 2025

Imagem mostra imagem da simulação realizada pela PM. (Foto: Reprodução)

Um dos pontos que preocupam os motoristas de aplicativo é, sem sombra de dúvida, a segurança pública. Corriqueiramente, notícias de roubos e atentados contra a vida desses profissionais têm trazido tensão a esses prestadores de serviço.

Em Goiânia e Região Metropolitana mais adensada, uma ferramenta pretende minimizar o risco, através de um canal de comunicação com a Polícia Militar (PM), pelo WhatsApp, com o Comando do Policiamento da Capital (CPC).

A corporação divulgou um vídeo explicando a intenção pelo Instagram. Na simulação, dois suspeitos entram no carro de um motorista de aplicativo.

Tendo o trabalhador percebido o risco, ele encaminha a localização em tempo real para um grupo em que militares estão presentes, com eles rapidamente indo até o ponto, abordando o veículo e realizando o procedimento padrão.

A PM informou que para entrar no grupo, os prestadores de serviço devem enviar mensagem para o Comando do 38° Batalhão, aos cuidados do Tenente Coronel Paulo, pelo 62 98115-3115, que convalidará o acesso à ferramenta.

