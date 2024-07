Seleção amplia fiascos dentro e fora de campo e deixa de ser protagonista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A seleção brasileira caiu nas quartas de final da Copa América para o Uruguai e acumulou mais um fracasso dentre tantos nos últimos anos.

O Brasil deixou de ser o protagonista no cenário mundial e até no próprio continente. Sem ganhar uma Copa do Mundo desde 2002, a seleção está no sexto lugar das Eliminatórias e decepcionou mais uma vez nessa Copa América.

O recorte de apenas cinco anos, desde a Copa América de 2019, mostra que a CBF está perdida a dois anos da próxima edição da Copa do Mundo.

O Brasil perdeu a final da Copa América de 2021 para a Argentina em pleno Maracanã, um ano antes da seleção rival erguer a taça no Qatar.

Na última Copa do Mundo, a seleção de Tite caiu nos pênaltis, nas mesmas quartas de final, para a Croácia.

Sem Tite, a CBF do presidente Ednaldo Rodrigues prometeu Carlo Ancelotti, mas se ficou com Fernando Diniz e agora tem Dorival Júnior há seis meses.

As coisas ficaram ainda mais difíceis com a lesão de Neymar, que operou o joelho e é ausência por oito meses. Nomes como Vini Jr. e Rodrygo não conseguem ser decisivos.

Recordes negativos nos últimos cinco anos

O Brasil perdeu para o Uruguai, o mesmo algoz na Copa América, nas Eliminatórias. A seleção estava invicta contra esse adversário há 22 anos.

A seleção brasileira perdeu para a Colômbia pela primeira vez na história das Eliminatórias.

O Brasil foi derrotado para a Argentina no Maracanã, pelas Eliminatórias, acabando com a invencibilidade como mandante no histórico de confrontos.

O time canarinho perdeu três vezes seguidas nas Eliminatórias pela primeira vez. A equipe já leveu nessa edição mais gols (7) que em todas as eliminatórias anteriores com Tite.

Nesse período, a CBF ainda viu Ednaldo Rodrigues ser destituído do cargo e retomar o poder nos tribunais.

Na base, a seleção ficou fora da Olimpíada após 20 anos e caiu nas quartas de final dos mundiais sub-17 e sub-20.