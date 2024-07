Vanderlan usa redes sociais para reafirmar pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia

Até então, a única manifestação havia sido um vídeo gravado ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab

Pedro Hara - 08 de julho de 2024

Senador Vanderlan Cardoso. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

“Não dá mais para adiar”, foi assim que Vanderlan Cardoso (PSD) anunciou nas redes sociais a pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia, na noite deste domingo (07).

Até então, a única manifestação pública por parte do senador havia ocorrido em março, quando gravou um vídeo ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, onde era anunciado como o nome do partido ao Paço Municipal.

Foram feitas três publicações no perfil do Instagram de Vanderlan, onde ele expõe os motivos por ter optado pela pré-candidatura na capital.

O senador recebeu diversas manifestações de apoio nos comentários, dentre elas do médico Paulo Daher, presidente do PP em Goiânia, Jader Melo (PSD), suplente do senador, e Sucena Hummel, cotada para ser vice na chapa.