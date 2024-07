Mutirão oferece mais de 100 serviços e oportunidades de emprego em Aparecida de Goiânia

Ações acontecerão ao longo da semana em diferentes setores da cidade

Gabriella Pinheiro - 09 de julho de 2024

Mutirão em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura)

Os moradores de Aparecida de Goiânia poderão ter acesso a mais de 100 serviços gratuitos, incluindo encaminhamento para entrevistas de emprego, em diferentes setores da cidade durante o 46º Mutirão do município.

Conforme a Administração Municipal, as ações acontecerão nos bairros Madre Germana 1, Vila Isaura, São Conrado, Jardim dos Ipês e Jardim Dom Bosco 1 e 2 e seguem até o próximo sábado (13).

Durante as datas, haverá prestação de serviços ligados a zeladoria e infraestrutura, como tapa-buraco, limpeza de bocas de lobo, coleta de lixo e entulho, poda de árvores, pintura de meio-fio, varrição de ruas e revitalização da sinalização de trânsito, além de recolhimento de pneus velhos.

Já no último dia, no sábado, os moradores da Unidade Básica de Saúde (UBS) Madre Germana poderão aproveitar atendimentos como consultas oftalmológicas, vacinação contra doenças, encaminhamento para entrevista de emprego, orientações jurídicas e castração gratuitas de cães, das 08h às 13h.

No caso dos serviços voltados aos pets, é necessário que o animal não tenha raça definida e seja saudável. As senhas serão distribuídas na quinta (11), às 11h, no local.