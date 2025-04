Bombeiros de Goiânia são acionados para remover “chifrudo” do fundo de poço

Tamanho do animal assustou quem estava no local acompanhando a operação

Davi Galvão - 18 de abril de 2025

Operação de resgate do boi foi filmada por populares. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para efetuar um resgate de alta complexidade após um boi, de aproximadamente 600 kg, cair em um poço, em Goiânia, nesta sexta-feira (18).

O episódio aconteceu no Residencial London Park, ainda durante a madrugada, após o animal cair na fossa, de aproximadamente três metros de profundidade.

Moradores registraram o esforço da equipe dos bombeiros para retirar o boi em segurança, que precisaram utilizar maquinário especial, com cordas, polias e suportes para içar o bovino.

A operação durou cerca de três horas e no momento no qual o animal é enfim erguido do poço e posto em segurança, é possível ouvir os populares que estavam filmando se espantando com o tamanho dele.

Após o resgate, o bovino, visivelmente cansado, precisa de ajuda para se levantar, ainda coberto de sujeira. O boi foi entregue aos cuidados do proprietário, que estava no local acompanhando a operação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!