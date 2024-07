Não jogue a caixinha de leite fora sem antes conhecer essa utilidade

Depois dessa, você nunca mais vai jogar a tampinha rosqueada da caixa fora, pois é bastante útil para outras situações

Magno Oliver - 09 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/Carliane_castrosilva)

Você sabia que, conforme um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o consumo diário de leite reduz o risco de morte por doenças cardiovasculares?

Inclusive, o Brasil é um dos países que tem consumido cada vez menos a bebida e derivados ao longo dos últimos anos.

No entanto, em 2024, os dados mudaram, havendo assim um aumento no consumo de leite de caixinha. Mas afinal, o que fazer com a embalagem após consumir o laticínio?

Um vídeo viralizou nas redes sociais trazendo uma dica que tem ajudado muitas pessoas que cuidam das tarefas domésticas. Confira do que se trata:

Você é daquelas pessoas que descartam a caixinha de leite após o consumo? Pois saiba que é possível aproveitar a tampinha dela para uma nova utilidade.

O perfil de dicas no Instagram @carliane_castrosilva bombou na internet com um truque que tem salvado muita gente responsável pelos afazeres domésticos.

Trata-se da tática da tampinha da caixa de leite. Segundo a criadora de conteúdo, após consumir o leite, você vai recortar a tampinha da embalagem vazia e dar uma nova função a ela.

No vídeo, Carliane ensina a usar a tampinha da caixa de leite para fechar sacos de feijão e demais grãos que você tenha em casa.

A utilidade serve até mesmo para coisas que você queira guardar em sacolas plásticas ou sacos de lixo.

Para isso, recorte a tampinha, passe a aba do saco por dentro dela, abra a parte interna e, em seguida, só encaixar e fechar o saquinho.

Confira o vídeo completo do truque:

