Receita de pão caseiro: é macio, saboroso e não precisa de forno

Com essa receita, você nunca mais vai precisar ir à padaria

Magno Oliver - 09 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/Dal.nascimentoo)

Clássico, queridinho e muito desejado pela clientela de padarias e mercados, o tradicional pão caseiro não pode faltar na mesa do café da manhã dos brasileiros.

Afinal, esse clássico lanche se tornou um item obrigatório na vida de qualquer pessoa, sendo capaz de saciar bem e nutrir o organismo.

Por mais que possa parecer algo de outro mundo, para se preparar um bom e tradicional pão caseiro não tem muito segredo. Para se ter uma ideia, uma releitura clássica viralizou nas redes sociais e não precisa nem de forno para o preparo. Ficou curioso? Confira a matéria completa e saiba como preparar essa delícia!

Seja no café da manhã, no lanche da tarde ou mesmo como uma refeição de academia, como você gosta de consumir o seu tradicional pão caseiro?

Uma receita publicada no Instagram @dal.nascimentoo viralizou nas redes sociais e ensinou de forma bem didática e moderna a preparar o pão caseiro.

Ingredientes

500g de farinha de trigo;

200ml de leite morno;

10g de fermento biológico seco;

1 ovo;

4 colheres de sopa de açúcar;

2 colheres de sopa de banha;

1/2 colher de chá de sal.

Como preparar o pão caseiro

Em um recipiente, coloque o leite morno, o fermento e misture tudo muito bem. Acrescente o ovo, açúcar, a banha, farinha de trigo, sal e misture tudo muito bem novamente.

Depois que misturar tudo com uma colher, é hora de colocar a mão na massa e sovar ela de 10 a 15 minutos, ou até a massa ficar bem lisa. Em seguida, coloque no recipiente, cubra com papel plástico e deixe descansar por 30 minutos.

Pegue a massa e dê uma espichada com a mão e depois termine de espichar mais com o rolo. Posteriormente, enrole a massa, coloque no cesto da air fryer com papel antiaderente, cubra e deixe descansar até dobrar de tamanho.

Para finalizar, passe gema de ovo por cima do pão e leve à air fryer a 150º graus por 40 minutos. Depois de assado, desenforme e está pronto.

Confira o vídeo completo da receita de pão caseiro:

