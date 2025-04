Vagas aos milhares: veja como concorrer a oportunidades em Aparecida de Goiânia

Oportunidades são para os mais diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação

Davi Galvão - 22 de abril de 2025

Vagas são atualizadas todos os dias (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou a abertura de 1.286 vagas de emprego nesta semana, disponíveis através do Sistema Municipal de Emprego (Sime).

As oportunidades são oferecidas por empresas instaladas no município, que utilizam a plataforma como meio oficial de recrutamento.

A lista completa pode ser acessada no site oficial do Sime, onde é atualizada diariamente. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (62) 99194-3491.

Entre os cargos mais ofertados estão 370 vagas para costureira em geral, 203 para auxiliar de logística e 160 para vendedor externo. Também há ofertas para auxiliar de armazém (70), auxiliar de produção (57), auxiliar industrial (34) e funções gerais, com 30 vagas cada para auxiliar de serviços gerais e serviços gerais.

Outras oportunidades incluem motorista entregador, ajudante de motorista, consultor comercial, auxiliar de farmácia, operador de produção e motorista motochapa.

Os interessados podem buscar atendimento presencial nas unidades do SAC, sem necessidade de agendamento, nos bairros Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Já nas unidades do Vapt-Vupt no Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping, o atendimento ocorre com agendamento prévio e segue o mesmo horário nos dias úteis, além de abrir aos sábados, das 8h às 13h, no Buriti Shopping.

Para se candidatar, é necessário apresentar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato. Empresas que desejarem divulgar vagas podem entrar em contato com a Secretaria de Trabalho pelo WhatsApp (62) 99297-4113.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!