Adolescente de 15 anos tem parada cardíaca e morre após usar maconha e cocaína

Pai da vítima encontrou menor inconsciente e o levou até UPA do município

Gabriella Pinheiro - 10 de julho de 2024

Upa Senador Canedo. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Um adolescente, de apenas 15 anos, morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, após supostamente utilizar substâncias ilícitas. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (10), em Senador Canedo.

Em depoimento à Polícia Civil (PC), o pai da vítima, de 41 anos, afirmou que o menor era usuário de drogas e que, na data do ocorrido, havia utilizado maconha e cocaína.

Segundo o homem, ele teria encontrado o próprio filho inconsciente, se contorcendo e tentando, a todo o custo, buscar ar.

Logo de imediato, o pai levou o menor até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila São Sebastião para tentar socorrer e reverter a situação.

No local, os socorristas se depararam com o adolescente pálido, frio e com a coloração da pele alterada e, assim, deram início a manobras de ressucitação cardiopulmonar.

Apesar dos esforços e da tentativa de três intubações, o jovem não resisitiu e teve o óbito confirmado cerca de 01h30 após a chegada na unidade de saúde.

O caso deve ser investigado pela PC e o Insituto Médico Legal (IML) deve realizar o exame toxicólogico parar apurar a causa da morte.