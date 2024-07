Concessionárias explicam por que ainda não adotaram Pix para pagamento de pedágio em Goiás

Com o fim do prazo de 90 dias dado pelo Ministério dos Transportes, Portal 6 procurou a Ecovias e a Triunfo Concebra

Samuel Leão - 10 de julho de 2024

Praça de Pedágio entre Anápolis e Goiânia. (Foto: Samuel Leão)

Ao trafegar pelas rodovias em Goiás, os motoristas ainda precisam passar por uma situação que pode ser incômoda quando chegam às praças de pedágio. Isso porque, mesmo com uma determinação do Ministério dos Transportes, ainda não foi oferecido o pagamento via Pix.

A decisão foi apontada no dia 08 de março, por meio da Portaria n° 241/2024 do Diário Oficial da União. Nela, foram dados 90 dias para as concessionárias se adaptarem – data-limite que chegou ao fim ainda em junho.

No entanto, em Goiás, nenhuma das unidades adotou essa forma de cobrança. No total, são 11 pontos de cobrança de pedágio no estado, distribuídos pelas BRs 153, 414, 080 e 060. Os preços, atualmente, variam entre R$ 5,10 e R$ 13,60.

Na última semana, uma equipe do Portal 6 chegou a comparecer em uma dessas praças e tentou pagar a tarifa via Pix – pedido negado pela atendente, que inclusive apontou não ter informações acerca de uma previsão para a implementação desse método.

Com o período cumprido, a reportagem entrou em contato com as empresas que atuam em Goiás: a Ecovias do Araguaia e a Triunfo Concebra, indagando se o pagamento já foi implantado e, caso não, qual a previsão de implementação. Confira abaixo as respostas:

Ecovias:

A Ecovias do Araguaia reconhece a importância da inovação trazida pela possibilidade de pagamento de pedágio via Pix. Porém, ainda há dificuldades e impedimentos técnicos que inviabilizam, neste momento, fazer a operação nas concessionárias de rodovias federais do Grupo EcoRodovias com garantia de segurança e fluidez para os usuários.

Por este motivo e em decorrência da ausência de regulamentação específica para esse método de pagamento, a Ecovias do Araguaia informa que não há condições técnicas de iniciar a cobrança de pedágio por Pix dentro do prazo de 90 dias estabelecido pela Portaria n° 240/2024, do Ministério dos Transportes, findado neste dia 6 de junho.

Triunfo:

A Triunfo Concebra informa que está em fase de estudos a implantação do Pix como uma das formas de pagamento do pedágio. A expectativa é realizar a implantação ainda em 2024.