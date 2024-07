Conheça o misterioso bairro de Goiânia, construído por soldados alemães na Segunda Guerra

Além da história de origem icônica, setor é conhecido como um dos mais diferenciados e "esquisitos" da capital

Thiago Alonso - 10 de julho de 2024

Bairro é conhecido como um dos mais “esquisitos” da capital. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Já parou para pensar qual o bairro mais misterioso de Goiânia? Seja pela arquitetura exótica, moradores ‘estranhos’ ou até pela história de origem, não faltam nomes passando pela cabeça quando este questionamento surge.

No entanto, o influenciador Índio Injustiçado (@indioinjusticadoficial) colocou um fim nessa dúvida, citando o Setor Jaó como a fonte de muitos enigmas na capital goiana.

Em um vídeo, que já soma mais de 530 mil visualizações e 28,5 mil curtidas, ele relembrou os diferentes pontos que fazem desta localidade, a mais estranha de Goiânia.

Na postagem, o homem começa citando a própria fundação do bairro, que teria sido construído por soldados alemães trazidos ao Brasil durante a Segunda Guerra Mundial.

Índio também destaca que o local é conhecido por possuir a maior concentração de assentamentos maçônicos do Centro-Oeste.

“Sabe aqueles lugares de filmes que parecem guardar um segredo de toda a população mundial? Esse é o lugar para a gente aqui em Goiânia”, brincou.

Depois, o influenciador também cita a segurança do setor, conhecido como um dos mais seguros de toda a Região Metropolitana.

Apesar disso, ele relembra que a “população esquisita” do local é conhecida por ser preconceituosa, citando uma lenda que diz que os moradores jogavam ossos em uma favela que ficava do lado oposto do bairro.

“Uma favelinha chamada ‘Chupa Osso’ ganhou esse apelido por culpa desse Jaó”, contou.

Nos comentários da publicação, seguidores também comentaram sobre as experiências no setor.

“É um outro país dentro de Goiânia”, afirmou uma jovem.

“Acho que é quase uma unanimidade, algo estranho tem no Jaó, não é necessariamente ruim, mas é estranho”, disse outra.

“É um setor bonito, porém muito morto e sem vida”, comentou um ex-morador.