Magno Oliver - 14 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Tuuliohd3d)

Existem alguns plantões jornalísticos exibidos na Rede Globo de televisão que marcaram época.

Só de ouvir a clássica vinheta tocar, você já arrepia, pois sabe que certamente não vem notícia boa por aí, não é mesmo?

Então, vamos lembrar alguns casos que marcaram época.

6 plantões da Globo que mais traumatizaram os brasileiros (o último fez muitos terem pesadelo)

1. 1º de maio 1994 – morte do piloto Ayrton Senna

Essa data entrou para história, pois foi quando entrou um plantão da emissora anunciando a morte do piloto de fórmula 1 Ayrton Senna. A tragédia aconteceu durante o GP de Ímola, na Itália. Foram nove plantões registrados só naquele dia.

2. 11 de setembro de 2001 – atentado às torres gêmeas do World Trade Center

Esse foi um dos momentos mais assustadores e comoventes da história mundial.

No dia 11 de setembro de 2001, foi registrado um ataque terrorista em que dois aviões se chocaram contra as torres do World Trade Center, matando milhares de pessoas.

3. 03 de março de 1996 – queda do avião dos Mamonas Assassinas

No dia 03 de março de 1996, o Brasil parou com a notícia da queda do avião que transportava os integrantes da banda Mamonas Assassinas. O acidente matou todos os passageiros, causando grande comoção.

4. 31 de agosto de 1997 – morte da princesa Diana

Outro momento que marcou a história mundial foi a morte da princesa Diana. A jornalista Sandra Annenberg apresentou o Plantão da Globo na data, um dia depois da princesa sofrer um acidente de carro em Paris, na França.

5. 23 de junho de 1998 – falecimento do cantor Leandro

Em 23 de junho de 1998, o Plantão da Globo foi acionado para informar o falecimento do cantor sertanejo Leandro. O parceiro musical de Leonardo veio a óbito após evolução da doença tumor de askin.

6. 17 de outubro de 2008 – caso Eloá Pimentel

Por fim, outro momento tenso do Plantão da Globo foi o caso Eloá. Em 17 de outubro de 2008, ela foi feita refém por Lindemberg Alves, ex-namorado da vítima, na cidade de Santo André.

Depois de mais de 100 horas de cárcere privado, a polícia conseguiu invadir o cativeiro, porém Eloá acabou levando um tiro do ex-companheiro e faleceu no hospital.

