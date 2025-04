O segredo das lavanderias para deixar as roupas brancas como novas

Roupas brancas são elegantes e versáteis, e lavá-las não precisa ser difícil, basta seguir esse truque das lavandeiras

Ruan Monyel - 18 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Aconchego da Aline)

Manter as peças brancas na cor original é um desafio que vai além da lavagem comum, tornando-se um grande desafio para as donas de casa.

O uso frequente, o suor do corpo, o acúmulo de resíduos de sabão e até a forma de armazenar as peças contribuem para aquele aspecto envelhecido que tanto incomoda.

Muitas vezes, mesmo usando alvejantes ou produtos de limpeza intensiva, o resultado não é o esperado, e é aí que entra o truque das lavanderias.

Com produtos comuns e a técnica certa, é possível ter os mesmos resultados no conforto do seu lar, sem comprometer o orçamento.

O segredo das lavanderias para deixar as roupas brancas como novas

A mistura que vem sendo usada por profissionais é simples, acessível e provavelmente você já tem todos os ingredientes em casa.

A receita leva uma barra de sabão branco (ralado), uma colher de sal, duas colheres de detergente, duas tampinhas de água oxigenada volume 40 e água quente.

Basta misturar bem todos os ingredientes até formar uma pasta homogênea, e então aplicá-la diretamente sobre as peças mais encardidas, especialmente em áreas como axilas, golas e punhos.

Após aplicar, deixe agir por cerca de 30 minutos antes de lavar a peça normalmente e se surpreender com a facilidade dessa técnica.

O resultado é um clareamento visível e seguro, sem o uso de cloro, que pode enfraquecer as fibras do tecido com o tempo.

Outra dica importante para manter o branco impecável é sempre lavar peças brancas separadamente, evitando o contato com roupas coloridas.

Por fim, sempre que possível, seque ao sol, pois a luz solar tem efeito desinfetante e realça a cor natural do tecido.

Com esses cuidados simples e a mistura certa, suas roupas brancas podem voltar a ter aquele brilho de novas, sem grandes esforços.

