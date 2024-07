Dica simples para facilitar a lavagem das louças da cozinha

Com esse "limpador caseiro" você economiza muito tempo na organização da pia

Ruan Monyel - 14 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@inventor_101_)

As louças da cozinha são sempre motivo de discussão em casa. Afinal, ninguém em sã consciência se voluntaria para limpar a bagunça.

Todos concordamos que as peças mais trabalhosas de se limpar são utensílios miúdos, como copos, pratos, vasilhas e talheres.

Porém, é possível facilitar muito esse trabalho construindo um “dispositivo” caseiro com poucos materiais, perfeito para lavar as miudezas.

Lavar as louças da cozinha pode ser uma tarefa tediosa e demorada, especialmente quando estamos cansados e só queremos relaxar.

No entanto, utilizando alguns materiais simples, é possível fazer um “limpador caseiro” que promete trazer mais praticidade na hora de organizar a pia.

O truque, repostado em uma publicação feita no Instagram (@debdicastech), promete revolucionar a forma como você lava as louças da cozinha.

Para reproduzir, corte uma bucha ao meio e tire um pedaço quadrado do tamanho da boca de uma garrafa grande.

Após, pegue uma tampa grande (de um galão de 5 litros), uma de tamanho normal (de garrafa PET) e una as duas com super cola.

Então, com um prego, faça um furo no meio das tampinhas e cole a bucha na parte de baixo da tampa maior.

Por fim, apare as sobras do material até ficar no formato correto e coloque a tampinha menor diretamente em uma garrafa com detergente.

Agora, quando for lavar as louças da cozinha, o sabão cairá diretamente nos utensílios, facilitando a limpeza do material. Veja o vídeo:

