Jovem é preso após usar cartões de crédito furtados para comprar espetinhos, em Anápolis

Suspeito teria chamado atenção ao tentar realizar diversas compras no estabelecimento, sem sucesso

Isabella Valverde - 14 de julho de 2024

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi preso durante a noite deste sábado (13), após tentar utilizar cartões de crédito furtados para comprar jantinhas e espetinhos em um estabelecimento de Anápolis.

Ao todo, o rapaz teria consumido duas jantinhas e quatro churrasquinhos, no entanto, foi surpreendido quando tentou efetuar o pagamento.

Acontece que ele tentou pagar com diversos cartões de crédito diferentes, mas nenhum deu certo, dando como se todos estivessem bloqueados.

Achando aquela situação estranha, o proprietário do estabelecimento decidiu acionar a Polícia Militar (PM).

Aos policiais, o jovem afirmou que era o dono dos cartões, dando um nome falso. Mas desconfiando da atitude do suposto autor, os militares decidiram telefonar para garantir que ele estava falando a verdade.

Foi quando o real proprietário atendeu o telefone, afirmando que, na noite anterior, alguém teria arrombado o carro e levado a carteira dele, além de uma blusa cinza, um fone de ouvido e um par de chinelos.

Diante dos fatos, os policiais perguntaram novamente o nome do suspeito, que desta vez falou o certo, mas negou saber sobre o furto.

O jovem foi então levado para a Central de Flagrantes, juntamente com as outras partes envolvidas, para que as devidas medidas legais fossem tomadas.