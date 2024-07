O jeito “suave” de Gustavo Mendanha para evitar que Professor Alcides derrote Leandro Vilela em Aparecida

Nas redes, onde ainda é muito forte, o ex-prefeito provoca reflexão que os eleitores ainda não tinham feito sobre o futuro da cidade

Pedro Hara - 14 de julho de 2024

Gustavo Mendanha em vídeo gravado onde manda recado sutil para Alcides. (Foto: Reprodução)

Principal cabo eleitoral de Leandro Vilela (MDB) na disputa pelo Executivo de Aparecida de Goiânia, o ex-prefeito Gustavo Mendanha (MDB) tem usado as redes sociais, onde é muito forte, para fazer com que o eleitor aparecidense não vote em Professor Alcides (PL).

Ancorado no bolsonarismo e no sentimento natural de mudança após quase 16 anos de emedebismo na cidade, o dono da tradicional Faculdade Alfredo Nasser, a UniFan, tem liderado as pesquisas com folga. Mantido o desempenho, o empresário pode ganhar a eleição já no primeiro turno.

Para evitar que isso aconteça, Mendanha deu o tom de como deve agir neste ambiente ao lançar em um post no Instagram a seguinte reflexão: “você sabe a importância de um deputado federal?”.

“Cada deputado em 2024 terá R$ 37 milhões de emendas impositivas. Isso é mais recurso para que os municípios possam fazer obras importantes”, emendou.

A indireta serve para deixar claro ao eleitor aparecidense que a cidade não perde nada em escolher Leandro Vilela. Mas se optar pelo Professor Alcides, Aparecida perde um deputado e, consequentemente, a possibilidade de envio de mais recursos públicos para o município.

A estratégia, vista como “suave” e inteligente pelo grupo do PL local, coloca Alcides em uma situação desconfortável. Sem Bolsonaro na Presidência e sem o apoio de Caiado, como fará para realizar as obras e realizações que ele precisa em Aparecida?

Enquanto instiga os internautas, Mendanha bate perna com Leandro Vilela nas ruas para torná-lo mais conhecido.

O “resto é com ele”, tem dito o ex-prefeito. Leandro fala bem, defende o legado de Maguito e Gustavo e se mostra a “novidade com capacidade” que a população de Aparecida tanto quer – conforme as qualitativas.