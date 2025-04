Conheça o chá que reduz o inchaço do corpo e ajuda controlar o estresse

Bebida acalma, alivia a raiva e ainda te ajuda a ficar em boa forma física

Magno Oliver - 12 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Todo mundo gosta de tomar um bom chá em determinadas horas do dia, mas o que muitos não sabem é que a bebida possui um certo poder para combater diversos males.

Os chás têm se tornado alternativas naturais para combater problemas de sono e ganhado popularidade por suas propriedades calmantes e relaxantes.

Eles possuem propriedades que além de acalmar, limpam as impurezas internas e melhoram o funcionamento do organismo. E um chá bem conhecido dos brasileiros ganhou destaque no aumento do consumo.

O queridinho da vez é o chá da folha de cravo, que tem propriedades antimicrobianas, ações anti-inflamatórias e antioxidantes, além de ser um calmante natural.

Os chás naturais para combater problemas do corpo tem se tornado uma alternativa eficiente para melhorar a qualidade de vida e o sono.

A folha de cravo produz um chá que ajuda bastante na redução do inchaço corporal e também a controlar os níveis de estresse, segundo nutricionistas.

Outro ponto positivo é que o chazinho da folha do cravo também é uma boa ajuda no alívio de sintomas de resfriados e gripes, além de melhorar a digestão e auxiliar no controle da pressão arterial.

Segundo os nutricionistas, a folha de cravo também é excelente no combate de problemas intestinais, como gases, náuseas e prisão de ventre. A explicação é que ela possui compostos bioativos que ajudam na desintoxicação do organismo e contribui bastante na melhora da saúde da pele.

Apesar de ajudar a reduzir o inchaço corporal, principalmente por melhorar a digestão, os profissionais alertam que não é uma solução milagrosa.

Diante de tantos benefícios, muitos nutricionistas e terapeutas naturais recomendam o consumo desse chá como parte de uma rotina de bem-estar, ajudando a criar uma atmosfera relaxante antes de dormir.

