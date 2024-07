Aprenda a desentupir o chuveiro do banheiro usando uma sacola

É o fim das dores de cabeça com jato fraco e pouca água saindo

Magno Oliver - 16 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/cleanipedia_br)

Essencial para relaxar, depois de um dia longo e cansativo de trabalho, para dias frios e também quentes, o chuveiro é um item essencial na nossa rotina.

Assim, o que muita gente não sabe é que depois de tanto uso, o chuveiro doméstico também acaba precisando de manutenção. Eles entopem muito facilmente.

Dessa forma, um truque viralizou na internet e foi um banho de água fresca para refrescar a cabeça dos preocupados em desentupir o item.

Aprenda a desentupir o chuveiro do banheiro usando uma sacola

Se você já passou por essa situação e não aguenta mais ter de tomar banho com jatos tão fracos, essa dica pode mudar totalmente os seus dias.

O perfil no Instagram @cleanipediabr viralizou na internet com uma dica que ajuda muita que tá com chuveiro fraco e entupido.

Com apenas 2 itens e um pouco de paciência, sua dor de cabeça acaba. O vídeo mostrou que é possível desentupir as vias de circulação de água do chuveiro e você poder tomar o seu tranquilo banho em paz.

Abra 1 sacola, coloque um produto qualquer de limpeza que seja à base de cloro e adicione 300ml de água dentro dela.

Em seguida, desligue a transmissão de energia da sua casa e amarre a sacola no chuveiro. Depois, espere a mistura agir até dissolver as vias entupidas por duas horas.

É importante deixar a água em um nível que ela toque a superfície do chuveiro. Depois disso, pegue uma esponja e esfregue no chuveiro. E pronto! Seu chuveiro estará novinho de novo.

Confira o vídeo completo com a dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cleanipedia Brasil (@cleanipedia_br)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!