Bebê de 1 ano morre após se afogar em balde d’água, em Aparecida de Goiânia

Médicos tentaram reanimar a garotinha, no entanto, o óbito foi constatado ainda no hospital

Thiago Alonso - 16 de julho de 2024

Vítima foi encaminhada para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Setor Colina Azul. (Foto: Captura/Google Street View)

Um bebê, de apenas 01 ano, morreu após se afogar com um balde d’água na tarde desta terça-feira (16), no Setor Conde dos Arcos, em Aparecida de Goiânia.

No momento do acidente, a criança estava na companhia do pai e de duas primas, até que o homem encontrou a criança com a cabeça submersa no balde.

Desesperado, ele retirou a vítima e, imediatamente, a levou para uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Setor Colina Azul, a cerca de 3,3 km.

No entanto, ao chegar ao local, a equipe médica constatou que a criança havia sofrido uma parada cardiorrespiratória.

Dessa forma, foram realizados procedimentos de reanimação, mas infelizmente a garotinha não resistiu. O óbito foi confirmado ainda no hospital.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais necessários.