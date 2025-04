Homem vai parar na delegacia após esfaquear zelador de condomínio no Jardim Goiás

Ao chegar ao residencial, PMs foram confrontados com duas versões do ocorrido

Thiago Alonso - 13 de abril de 2025

Zelador foi esfaqueado pelo morador do condomínio. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã deste domingo (13), após um homem ser esfaqueado pelo próprio vizinho, de 56 anos, em um condomínio de kitnets, no Jardim Goiás, em Rio Verde.

Chegando ao endereço, os militares logo encontraram a vítima, de 46 anos, na porta do residencial, completamente tomada por sangue, oriundo de facadas nos braços, cabeça e orelha.

Ao questioná-lo sobre o ocorrido, o homem explicou que, além de morar, também é zelador do local e encontrou o suspeito fazendo pinturas em um local indevido, momento em que o repreendeu pela atitude.

No entanto, após algum tempo, o suposto autor teria “pausado” o serviço e voltado com uma faca, já atacando a vítima, que tentou se desvencilhar com um pedaço de madeira.

Os PMs então adentraram ao condomínio, onde logo encontraram o suspeito, que confessou a autoria do crime, mas apresentou uma versão conflitante: segundo o homem, ele teria pegado a faca somente após constatar que o vizinho estava com o pedaço de madeira.

Ao ver que poderia ser atacado, ele decidiu por conta própria iniciar os ataques, desferindo os golpes que deixaram a vítima ferida. O socorro médico então foi solicitado, resgatando o zelador e o encaminhando até uma unidade de saúde.

O morador, por sua vez, foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio e levado até uma delegacia algemado, uma vez que estava oferecendo resistência às autoridades policiais.

Agora, ficará a cargo da Polícia Civil (PC) realizar as devidas investigações sobre o ocorrido, assim como os trâmites legais subsequentes.

