É muito fácil o bolo de chocolate do filme Matilda: aprenda o passo a passo

Apenas um segredinho simples te separa dessa deliciosa sobremesa

Ruan Monyel - 16 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@igorochaoficial)

Sem sombra de dúvidas, o bolo de chocolate do filme “Matilda” é o elemento principal de uma das cenas mais marcantes e clássicas do cinema.

Para quem não se lembra, em determinada parte do filme, lançado em 1996, um garoto é desafiado a comer uma forma inteira da sobremesa.

Mas o que muitos não sabem é que prepará-la é muito fácil, pois, apenas um segredinho simples separa você desse delicioso bolo.

É Muito Fácil Fazer o Bolo de Chocolate do Filme “Matilda”: aprenda o Passo a Passo

Quem não gosta de assistir a um bom filme no fim de semana, não é mesmo? E um dos queridinhos do público, “Matilda”, marcou gerações.

Mas você já pensou em fazer o bolo de chocolate do filme? Um perfil no Instagram (@igorochaoficial) compartilhou o segredo por trás da incrível sobremesa que roubou a cena. Anote os ingredientes:

– 5 ovos;

– 1 xícara de cacau em pó;

– 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio;

– 3 xícaras de farinha de trigo;

– 1 colher de sobremesa de fermento em pó;

– 1 e 1/2 xícara de leite;

– 3 xícaras de açúcar;

– 1 e 1/2 xícara de água morna;

– 1/2 xícara de óleo;

– 2 colheres de sopa de vinagre de álcool;

– 1 colher de sopa de essência de baunilha;

– 1 pitada de sal.

Primeiramente faça o segredo: coloque o vinagre no leite e deixe descansar por 20 minutos, fazendo com que o leite fique talhado. Após, em um recipiente, peneire todos os ingredientes secos, acrescente o açúcar e mexa bem.

Em outra vasilha, misture os ovos, o leite, o óleo e a água quente e, então, junte tudo e misture até formar a massa.

Unte duas formas, coloque a massa e leve para assar por cerca de 45 minutos a 180 graus, mas o tempo pode variar de acordo com a potência do forno.

Enquanto o bolo de chocolate assa, em outro recipiente, coloque chocolate meio amargo ralado e creme de leite, e leve ao micro-ondas até derreter.

Misture bem, incorpore manteiga gelada aos poucos no recheio e deixe descansar.

Por fim, tire a massa do forno, desenforme, corte e faça camadas com o recheio frio. Assim, você terá o bolo de chocolate do filme em casa. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Rocha (@igorochaoficial)

