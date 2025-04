O que as fendas nas tampas de canetas realmente significam – e como salvam vidas

Pode parecer um simples detalhe de design, mas a verdade é que elas têm uma função muito importante

Pedro Ribeiro - 13 de abril de 2025

(Foto: Anna Júlia Steckelberg/Portal 6)

Você já parou para pensar no motivo de existirem fendas nas tampas de canetas?

Sim, aquelas pequenas aberturas que muita gente nem percebe.

Pode parecer um simples detalhe de design, mas a verdade é que elas têm uma função muito importante – e até salvam vidas.

As canetas fazem parte do nosso dia a dia: usamos na escola, no trabalho, em casa.

E entender esse pequeno detalhe pode mudar a forma como você olha para algo tão comum.

As fendas nas tampas de canetas não estão ali por acaso.

Elas são projetadas para permitir a passagem de ar em caso de engasgamento.

Isso mesmo. Quando uma pessoa, especialmente uma criança, engole acidentalmente a tampa da caneta, essas pequenas aberturas ajudam o ar a continuar passando, mesmo com o objeto preso na garganta.

Pode parecer exagero, mas casos assim acontecem com mais frequência do que imaginamos.

Crianças pequenas têm o hábito de levar objetos à boca. E como as canetas estão por toda parte, o risco é real.

As fendas permitem que o ar circule o suficiente para que a vítima consiga respirar até receber atendimento médico.

Por que isso é importante?

Essa pequena solução já salvou muitas vidas. Empresas que fabricam canetas perceberam a necessidade de tornar seus produtos mais seguros. A partir daí, a inclusão dessas aberturas se tornou uma prática comum em diversos modelos.

Embora o foco seja na segurança infantil, qualquer pessoa pode acabar colocando uma tampa de caneta na boca por hábito ou distração. Ter esse pequeno canal de ar pode ser a diferença entre um susto e uma tragédia.

Segurança e funcionalidade

Além da segurança, essas fendas nas tampas de canetas não comprometem a funcionalidade do produto.

A tampa ainda protege a ponta da caneta, evita vazamentos e mantém a tinta fresca. Tudo isso sem abrir mão da segurança.

É um ótimo exemplo de como o design inteligente pode fazer a diferença.

Um item tão simples, usado por milhões todos os dias, carrega um propósito essencial.

