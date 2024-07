Anápolis ganha praça em homenagem à servidora do Rápido morta em acidente de carro

Profissional era estudante de farmácia e conhecida por ser engajada em causas sociais

Davi Galvão - 17 de julho de 2024

Além da dedicação às causas sociais, Luzia investia bastante nos estudos. (Foto: Arquivo pessoal)

Quatro anos após o falecimento da anapolina Luzia Silveira Dias de Freitas, vítima de um gravíssimo capotamento de carro ocorrido na GO-474, Anápolis ganhará uma praça batizada em homenagem à servidora municipal.

A inauguração do espaço, chamado “Praça Luzia Silveira Dias de Freitas”, ocorre nesta quarta-feira (17), às 19h, na Rua das Videiras, na esquina com a Avenida das Paineiras e Rua dos Pomares, na Vila Sul.

Ao Portal 6, a filha dela, Luyza Helena de Freitas, de 22 anos, afirmou que a iniciativa partiu da própria administração pública, justamente como uma forma de reconhecer todo o esforço e luta da profissional para com o município.

Ex-servidora do Rápido da Prefeitura e estudante de farmácia, a profissional mantinha uma rotina voltada a ações de caridade e atuava em diversos projetos sociais.

“[…] O tanto de trabalho social que ela fazia. Ela já trabalhava no postinho de saúde do bairro, além do Rápido e da faculdade, mas isso não é nem de longe as únicas ações dela. Ela dava essas festas de escolas de bairro e a gente lá de casa ficava doido com tudo o que ela fazia. Ela colocava a gente para ajudar em festa, com cestas…tudo pensando no próximo. Ela era um ser humano espetacular”, relembrou.

Apesar da dor da perda, que ainda prevalece, Luyza afirmou que saber que as ações da mãe não passaram em branco conforta o coração.

“Sinto muito orgulho em saber que ela era querida, isso conforta muito o meu coração. Espero que quem conheceu ela, que quem sabe a importância que minha mãe teve e a falta que ela faz, possa ir lá hoje para prestigiar”, disse.

Por fim, a jovem comenta que a praça, situada em um bairro periférico da cidade, combina com o estilo de vida que a mãe pregava, ajudando os mais necessitados.

“Agora, as crianças lá do Vila Sul, as famílias, vão ter um lugar a mais para poderem descontrair, se divertir. É uma praça humilde, mas sei que minha mãe ficaria feliz”, garantiu, emocionada.

Em tempo

O acidente aconteceu em dezembro de 2018 quando Luzia trafegava pela via e, na altura do município de Abadiânia, acabou perdendo o controle do veículo e capotou em uma curva. Populares que passaram pelo local chegaram a registrar o pós-acidente antes da chegada do socorro.

Ela ficou 23 dias internada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), mas não resistiu e faleceu no dia 03 de janeiro de 2019.