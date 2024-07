Detran faz teste e mostra se motoristas que comeram pão de forma podem ser pegos no bafômetro

Experimento avaliou duas marcas do mesmo produto e obteve diferentes resultados

Gabriella Pinheiro - 17 de julho de 2024

Detran faz teste e prova se quem consumir pão de forma pode ser pego no bafômetro. (Foto: Reprodução)

Após a divulgação de um estudo da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, o Proteste, apontar níveis elevados de álcool em algumas marcas de alimentos, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) decidiu tirar a prova e mostrar se motoristas que comeram pão de forma podem, de fato, ser pegos no bafômetro.

O experimento foi publicado pelo órgão na última terça-feira (16) na página oficial no Instagram e mostrou qual foi o resultado obtido no exame depois do consumo de duas fatias do produto da marca Visconti.

Na gravação, é mostrado uma mulher ingerindo o alimento. Logo em seguida, após fazer o exame, foi constatado um nível de álcool de 0,12 mg/l.

De acordo com a profissional que realizou o teste, o máximo permitido pela legislação é de 0,4 mg/l, provando assim que o alimento possui um alto teor alcoólico.

O mesmo experimento foi feito com um pão de forma da marca Pullman, apontada pelo estudo como um produto sem teor alcoólico. Nesse caso, nenhuma quantidade de álcool foi detectada pelo bafômetro.

O departamento recomenda que, antes de dirigir, os condutores fiquem atentos à composição do alimento ou bebida e evitem consumir produtos desse tipo.

Veja o vídeo: