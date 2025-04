Motoristas de aplicativo terão que mudar hábitos se não quiserem levar multas em Goiânia; entenda

Nova medida será implementada para reforçar a segurança no trânsito, mas pode impactar trabalhadores de entrega e transporte

Thiago Alonso - 02 de abril de 2025

Imagem do interior de um veículo (Foto: Reprodução/ Rovena Rosa/Agência Brasil)

A vida para os entregadores e motoristas de aplicativo deve mudar nos próximos dias em Goiânia, após a implementação de câmeras 360º que detectam automaticamente movimentos envolvendo o celular no trânsito, gerando multas para os condutores.

A tecnologia, implementada em pontos estratégicos da cidade, deve reforçar a proibição do uso do aparelho ao volante, o que já é considerada infração de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Contudo, além dos motoristas que trafegam diariamente pelas ruas da capital, os mais afetados pelas medidas serão os trabalhadores que atuam diretamente com o celular: motoristas e entregadores de aplicativo.

Segundo o secretário de Engenharia de Trânsito de Goiânia (SET), Tarcísio de Abreu, qualquer movimento mínimo registrado pelas câmeras 360º será automaticamente categorizado como infração.

“Qualquer movimento feito com o aparelho é considerado infração. Se o motorista perde 5 segundos olhando o celular a 80 km/h, ele percorre 100 metros sem prestar atenção no trânsito. Isso representa um grande risco”, explicou Tarcísio, em entrevista à TV Anhanguera.

De acordo com ele, as imagens capturadas também serão armazenadas e encaminhadas aos motoristas como prova no auto de infração, independentemente do motivo pelo qual estiver utilizando o celular — seja trabalho ou não.

Fiscalização

Com a implementação da tecnologia, motoristas flagrados utilizando o aparelho ao volante serão notificados com sete pontos na carteira de habilitação, além de uma multa de R$ 293,47, que pode ser acumulativa.

Uma equipe de dez agentes de trânsito, presente nos três turnos diários, ficará atenta para verificar, além do uso do celular, outras irregularidades no trânsito.

Segundo a Prefeitura de Goiânia, as câmeras 360º serão instaladas inicialmente em pontos estratégicos da capital, sendo eles: a esquina da T-9 com Avenida 85, Avenida T-10 com Avenida T-3 e também em três pontos na Avenida Assis Chateaubriand.

A expectativa é que outras 56 estarão em operação até o fim de abril, ampliando a fiscalização das ruas e avenidas, reforçando o controle sobre as infrações nas ruas da cidade.

Alternativas

O Portal 6 procurou a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia para entender mais sobre a medida, em especial o uso do celular para pessoas que trabalham com o aparelho. Em nota, a pasta reiterou que o objetivo da implementação é diminuir a taxa de mortalidade no trânsito.

Para condutores que necessitam de interação manual com o aplicativo, a orientação é estacionar o veículo em local permitido antes de manusear o celular. Em outros casos, é recomendado o uso de suportes veiculares e comandos de voz para utilizar o dispositivo.

Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria de Engenharia de Trânsito informa que a nova fiscalização por câmeras em Goiânia tem como principal objetivo garantir mais segurança e fluidez no trânsito, coibindo infrações que colocam em risco motoristas, passageiros e pedestres.

Sobre o uso de celulares por motoristas de aplicativo, a legislação de trânsito vigente não prevê exceções para essa categoria no que se refere ao manuseio do aparelho enquanto dirigem. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo segurando ou manuseando o celular é uma infração gravíssima, com valor de 293,47 reais e perda de 7 pontos na CNH. A SET segue a lei de trânsito, portanto não pode criar brechas para favorecer determinados grupos.

A Secretaria recomenda que motoristas de aplicativo utilizem suportes veiculares e comandos de voz para evitar infrações e garantir a segurança de todos no trânsito. Em caso de necessidade de interação manual com o aplicativo, a orientação é estacionar o veículo em local permitido antes de manusear o celular.

Reforçamos que a fiscalização busca educar e proteger todos os cidadãos, garantindo um trânsito mais seguro e eficiente para Goiânia.”

