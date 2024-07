Está acabando prazo para inscrição no concurso público do TRF com salários de até R$ 16 mil

Oportunidades são para profissionais de nível superior e contam com carga horária de 40h semanais

Davi Galvão - 17 de julho de 2024

Candidatos realizando prova de concurso. (Foto: Reprodução)

Termina na segunda-feira (22) o prazo para participar do concurso público do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que abrange Goiás e outros 13 estados, com 17 vagas e salários que variam entre R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas, sendo necessário pagar uma taxa que vai de R$ 90 a R$ 120, a depender do cargo.

As oportunidades são para profissionais de nível superior nas funções de analista e técnico judiciários, nas especialidades de administração, análise de dados e sistemas, arquitetura, contabilidade, enfermagem, engenharia (civil, mecânica e elétrica) e fisioterapia. A carga horária é de 40h semanais.

Há vagas nas áreas judiciária, de medicina (clínico geral, cardiologia, medicina do trabalho e ortopedia), odontologia, psicologia, serviço social, segurança e tecnologia da informação.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, previstas para serem realizadas no dia 29 de setembro. Em Goiás, a aplicação acontecerá em Goiânia.

Também haverão etapas adicionais, com teste de avaliação física, procedimento de heteroidentificação e perícia médica.

Mais informações estão disponíveis no edital.