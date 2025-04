Teuto anuncia vagas para períodos vespertino e noturno em Anápolis com série de benefícios; veja como candidatar

Empresa oferece vale-alimentação, assistência médica e odontológica, vale-transporte, estacionamento, seguro de vida e muito mais

Davi Galvão - 14 de abril de 2025

Laboratório da Teuto, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Teuto)

O Laboratório Teuto anunciou que está com diversas vagas em aberto para os cargos de auxiliar de produção e operador de máquinas, nos turnos da tarde e da noite, em Anápolis.

O processo seletivo será realizado nesta terça-feira (15), no auditório do SENAI Roberto Mange, localizado na Rua Engenheiro Roberto Mange, nº 239, em Jundiaí, Anápolis (GO).

O atendimento aos candidatos ocorrerá das 8h30 às 16h e os interessados precisarão levar o currículo impresso.

Os aprovados terão acesso a um amplo pacote de benefícios, como vale-alimentação, refeitório corporativo, assistência médica e odontológica, vale-transporte e/ou transporte fretado, estacionamento, seguro de vida, auxílio funeral, participação nos resultados, programa de saúde emocional, licenças-maternidade e paternidade estendidas, assiduidade e fornecimento de medicamentos.

Além das vagas anunciadas para esta seleção, o laboratório também dispõe de oportunidades em setores como logística, administração e áreas técnicas.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo site ou enviá-lo para o e-mail [email protected], indicando a vaga desejada.

